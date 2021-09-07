Канберра, 7 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. На этой неделе Австралия преодолеет отметку в 21 миллион сделанных прививок от COVID-19. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 7 сентября министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая в ходе пресс-конференции.

Вакцинация

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По его словам, из них 13 миллионов будут сделаны как первый компонент препарата, еще восемь миллионов — как второй. Хант также объявил, что 1,7 миллиона доз прибудут в Австралию из Великобритании на этой неделе.

В настоящее время 63,8% австралийцев старше 16 лет получили первый компонент вакцины. За последние 24 часа было сделано почти 259 000 прививок.

Хант также отметил, что менее 1,4 миллиона австралийцев должны записаться на получение первой дозы вакцины от COVID-19, чтобы страна могла достичь целевого показателя — 70% вакцинированных. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.