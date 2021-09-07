Сухум, 7 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. 93 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 6 сентября в ходе 399 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 186 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 38 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 622 носителя SARS-CoV-2. Из них 21 525 признаны выздоровевшими. Всего в стране зарегистрировали 387 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки таких случаев не зафиксировали.

5 сентября в Абхазии не проводили исследований по выявлению носителей коронавируса. 4 сентября в республике сообщили, что за сутки выявили 43 новых носителя коронавируса в результате 265 исследований. Было зарегистрировано два случая смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выздоровевшими признали 190 человек.

Стоит отметить, что больше всего пациентов с COVID-19 в Абхазии находятся в госпитале Минобороны РФ. Он прибыл в Сухум в августе для помощи в борьбе с пандемией.