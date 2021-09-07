* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер продолжаются столкновения ополченцев с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 сентября сообщил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Соотечественники, львы и орлы Гиндукуш в районе Андараб и Панджшерe сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине августа захватили власти в Афганистане.

После бегства из страны теперь уже бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.

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6 сентября представитель радикалов Забихулла Муджахид заявил об окончании войны в Афганистане и установлении контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и над провинцией Панджшер. Однако Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, назвав его ложью.