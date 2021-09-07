Москва, 7 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В случае подорожания нефти до более чем $100 за баррель может произойти обрушение рынка. Об этом 7 сентября заявил президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, его слова приводит издание «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Вагит Алекперов

"Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — сказал он.

Также глава «ЛУКОЙЛа» отметил, что стоимость в размере $65−75 за баррель нефти является комфортной для потребителей и потому страны — участницы организации ОПЕК+ намерены сохранить ее путем регулирования объемов нефтедобычи.

«Я думаю, что альянс ОПЕК+ создан не на какой-то период времени, а навсегда», — добавил Алекперов.

При этом он уточнил, что регулирование нефтяных цен может различаться в зависимости от ситуации.

«Пока сентябрь 2022 года — это рубеж, когда ограничения должны сойти к нулю. Сейчас у компании остановлено до 90 тыс. баррелей добычи в сутки, надеемся, что они будут востребованы рынком», — также уточнил президент «ЛУКОЙЛа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов рассказал, что по итогам дня 6 сентября нефть марки Brent подешевела на 0,68%, до $72,06 за баррель.