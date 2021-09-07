Кишинёв, 7 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 6 сентября выявили 466 случаев заражения коронавирусом в ходе 3936 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 270 685 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 259 499 человек, в том числе 338 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1260 пациентов с COVID-19, из которых 123 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6445 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 233 заражения коронавирусом в результате проведения 2618 тестов. Выздоровевшими врачи признали 312 человек, скончались десять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии на прошлой неделе значительно выросло число выявляемых заражений коронавирусом. Координатор Национальной кампании по вакцинации Нинель Ревенко заявила, что в стране, возможно придётся ввести «красный код» эпидемиологической опасности.