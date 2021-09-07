Москва, 7 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Прибор, способный за 27 минут с высокой степенью точности определить наличие коронавируса в организме человека, разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 7 сентября рассказала начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко в интервью РИА Новости.

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Как отметила Крючко, в настоящее время в Институте физико-химической медицины ФМБА России специалистами был разработан прибор, способный определять наличие в организме антигена SARS-CoV-2, «в основе которого лежит метод изотермической амплификации».

«Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — сказала она.

Также начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА уточнила, что названная диагностическая система в случае некоторой доработки будет способна выявлять и другие антигены.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что начиная с 13 сентября в Москве будет функционировать сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации.