Москва, 7 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 6 сентября нефть марки Brent подешевела на 0,68%, до $72,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Котировки снизились с открытия азиатской сессии, когда стало известно, что Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Рынок быстро пришел в себя. Активность рынка была низкой из-за выходного дня в США. На европейской сессии покупатели подняли цену до $72,74.

Сегодня, 7 сентября, на торгах в Азии цена на Brent повысилась на 0,62%, до $72,52. Восстановление медленное, но если к закрытию дня покупатели поднимут цену до $73,72, то 8 или 9 сентября стоит ожидать повышения цен до $77,60.

На нефтяном рынке сохраняется повышательное движение.

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