София, 7 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Ряд новых ограничений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19 вступили в силу с 7 сентября в Болгарии. Временные ограничительные меры будут действовать в стране до 31 октября.

PavelD Болгария

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Ограничения были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции распоряжением министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова. В стране запрещается проведение любых массовых мероприятий, временно приостановлена работа детских развлекательных центров и клубов, а спортивные мероприятия в помещениях будут проводиться без зрителей.

Рестораны и кафе не будут работать в ночное время суток с 23:00 до 07:00, ночные клубы и дискотеки прекращают свою работу до 31 октября. В кинотеатрах, театрах и концертных залах допускается только 50% зрителей от общего числа мест в зале. Работодателям настоятельно рекомендовано перевести на удалённый режим работы 50% сотрудников.

Стоит отметить, что ряд граждан крайне негативно восприняли введение новых карантинных мер, в стране растёт недовольство политикой минздрава в борьбе с коронавирусом. Владельцы и сотрудники ресторанов, кафе, ночных клубов и дискотек грозят устроить массовые акции протеста против ограничительных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дате ввода новых ограничений в Болгарии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.