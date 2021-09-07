Москва, , 07:52 — REGNUM Заявлением, что треть умирающих в России — это люди трудоспособного возраста, вице-премьер Татьяна Голикова расписалась в негативных последствиях пенсионной реформы, считает лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Фактически вице-премьер расписалась в том, что пенсионная реформа сделала так, что сотни тысяч мужчин (если сопоставить цифры, то получится больше полумиллиона) не доживают до пенсии. Простите, а что нам говорили, когда эту реформу принимали? Что продолжительность жизни растёт? Чушь собачья!» — отметил Миронов в Facebook.

Парламентарий предлагает вернуть прежний пенсионный возраст.

«Нужно возвращать прежний пенсионный возраст, а также вводить наследование пенсий. Люди работают всю свою жизнь, а фактически — горбатятся до гробовой доски. Выплаченные ими деньги государство обязано отдавать родственникам. Обязано!» — уверен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокий уровень смертности трудоспособных граждан страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, из указанного количества 80% — это мужская часть населения.

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