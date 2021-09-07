Оттава, 7 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Решение открыть свои границы для иностранных граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, приняли канадские власти. Об этом 6 сентября сообщило на своем сайте МИД Канады.

Alan Levine Аэропорт

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Оно касается лиц, привитых препаратами американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской фирмы AstraZeneca. Вакцинацию необходимо протий как минимум за 14 дней до въезда в Канаду.

Вместе с тем все прибывающие на канадскую территорию должны предъявить тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов, а также зарегистрироваться в специальном мобильном приложении для туристов.

В сообщении отмечается, что въезд в страну для пассажиров из Индии и Марокко останется под запретом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в ряде городов Канады состоялись акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19.