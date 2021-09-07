Сантьяго, 7 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Применение вакцины против коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech среди детей от шести лет одобрено властями Чили, об этом 6 сентября сообщил на своем сайте институт общественного здоровья республики (ISP).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Решение было приятно по итогам заседания комиссии экспертов, изучивших итоги вакцинации группы детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет. Специалисты отметили, что проведенные исследования якобы говорят «о хорошем иммунном ответе от вакцины».

Вместе с тем они добавили, что для использования препарата среди детей в возрасте от трех до пяти лет требуется получить больше информации о вакцинации это возрастной категории.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонило идею одобрить использование компании Sinovac Biotech среди несовершеннолетних.

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