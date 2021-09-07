Приштина, Сербия, 7 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В ходе церемонии рукоположения митрополита Сербской православной церкви в Черногории Иоанникия, которая состоялась 5 сентября, священнослужители исполнили песню, в тексте которой содержится фраза «когда армия вернется в Косово».

Saint-Petersburg Theological Academy Епископ Иоанникий

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, произошедшее вызвало возмущение местного населения, полиция Цетинье использовала слезоточивый газ против мирных протестующих. Произошедшее прокомментировали и косовские политики.

Бывший министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай заявил, что песня была написана в России и была своеобразно интерпретирована ее сторонниками в Черногории, священнослужителей же Ходжай назвал представителями «темных сил фашизма».

Бывшая руководительница переговорной группы Косово в диалоге с Сербией Эдита Тахири назвала песню актом агрессии, обвинила Сербию в стремлении дестабилизировать соседние страны, а президента Сербии в продвижении гегемонистской повестки Слободана Милошевича.