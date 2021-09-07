Магадан, 7 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Магадане началась прививочная кампания от гриппа — областной минздрав уже получил первые партии вакцин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

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Отмечается, что особенностью эпидсезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса, это повышает риски для здоровья населения.

В прошлом году регистрировалась низкая активность вирусов гриппа, низкий уровень заболеваемости, что сформировало у населения слабый иммунный ответ. Прививочная кампания против гриппа будет идти параллельно с вакцинацией от COVID-19 и между этими прививками интервал должен составлять не менее 4 недель.

Уже поступили противогриппозные вакцины для детей и взрослых — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Как сообщало ИА REGNUM, 2,4 млн человек намерены привить против сезонного гриппа в Башкирии.