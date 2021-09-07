Лима, 7 сентября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Соглашения о производстве на территории страны российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» достигло правительство Перу. Об этом 7 сентября сообщил президент южноамериканской республики Педро Кастильо в эфире телеканала «Перу ТВ».

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Глава Перу объявил о достижении договорённости с Россией о создании фабрики по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Кастильо уточнил, что все подробности по вопросу о строительстве фабрики предоставит в ближайшее время глава минздрава Перу.

Напомним, соглашение о закупке властями Перу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» было достигнуто в июле текущего года.