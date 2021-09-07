Новосибирск, 7 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области первыми на выборах 2021 года проголосовали 22 жителя отдалённых труднодоступных посёлков Тоз и Тутуяз Мысковского округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Администрация правительства Кемеровской области В Кузбассе стартовало досрочное голосование

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«Члены участковой комиссии добирались к месту проведения досрочного голосования на автобусе, через Томь на паромной переправе и на катере по реке Мрассу», — уточнили в областной администрации.

Жители Кузбасса проголосовали на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания региона созыва 2018−2023 гг. по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22.

Отмечается, что при проведении досрочного голосования все члены участковой комиссии работали в масках, защитных экранах, халатах и перчатках. Каждому избирателю выдавали индивидуальные маски, перчатки и ручки.

Досрочное голосование пройдёт в отдалённых и труднодоступных посёлках пяти муниципалитетов Кемеровской области и в общей сложности коснётся более двух тысяч избирателей.