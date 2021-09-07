Кампала, 7 сентября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Уганда получила партию из более чем 647 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna, заявила глава минздрава республики Рут Асенг на своей странице в Twitter.

neiljs Уганда

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«Полученная нами сегодня вакцина будет строго распределена среди приоритетных групп», — заявила она.

Глава минздрава Уганды уточнила, что в первую очередь будут прививать тех, кто не получил ни одной дозы вакцины против коронавирусной инфекции. При этом к концу сентября в республику должна поступить партия из 1,6 млн доз препарата от Pfizer.

Отмечается, что к настоящему времени первую дозу вакцины получили более миллиона жителей Уганды. Еще более 431 тыс. жителей прошли полный курс вакцинации.