Москва, 7 сентября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Потепление до +20 градусов ожидает жителей центра Европейской части России. Об этом 7 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

Приход тепла ожидается до конца рабочей недели, уже 8 сентября воздух в центре Европейской части России прогреется до +15…+17 градусов, а 9 — 10 сентября днём ожидается до +20 градусов. Комфортная погода, по словам специалиста, установится благодаря мощному переносу воздушных масс с запада.

Вильфанд пояснил, что на побережье Северного Ледовитого океана установится хорошо выраженный глубокий циклон, а на юге Европейской России в противовес ему — мощный антициклон. Воздушные массы начнут циркулировать с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада.

В то же время на юге Европейской России ожидаются заморозки. Температура воздуха в Поволжье опустится ниже нуля.

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