Сеул, 7 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 1597 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

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Из них 1563 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это наивысшее число инфицированных, выявленных за этот день недели за последние два месяца. При этом в стране уже на протяжении 63 дней выявляют более тысячи зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 263 374. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 2330 человек.