Ханой, 7 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Вьетнамский город Хошимин, в котором проживают девять миллионов человек, находится в полной изоляции с 23 августа, в связи с чем фактически перешёл в режим борьбы за выживание, сообщил 7 сентября телеканал Al-Jazeera.

khuutuong Хошимин

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Крупнейший город во Вьетнаме принял на себя главный удар во время пандемии COVID-19. По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 520 тыс., более 13 тыс. человек умерли, из них 80% — в Хошимине.

В августе премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь распорядился продлить карантин в Хошимине до 15 сентября. Сейчас жителям запрещено покидать свои дома даже в магазин за продуктами, везде установлены контрольно-пропускные пункты, при этом показатели заболеваемости и смертности продолжают расти.

По информации телеканала, каждый день в городе умирают более 200 человек. Власти Хошимина 6 сентября сообщили о более чем 7000 новых случаях заболевания и 233 смертельных исходах по сравнению с 5889 случаями неделю назад.

При этом большинство жителей остались без поддержки государства. Частный опрос населения показал, что 62% респондентов потеряли работу из-за COVID-19. Около 40% безработных сообщили, что не получили никакой поддержки. Из тех, кто получил помощь, только 3,5% сказали, что она поступила от правительства. Большую часть помощи, как следует из репортажа, предоставляют волонтёры и некоммерческие организации.

«Иногда у них нет риса, чтобы поесть, и им приходится просить людей на улице дать им лапшу быстрого приготовления. Они очень устали и нуждаются в дополнительной помощи со стороны правительства», — сказала одна из волонтёров Нго Тхи Бич Хуен.

«Мы никогда не видели такого уровня потребности в течение четверти века», — подтвердила её слова исполнительный директор организации Saigon Children Дэмиен Робертс.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в Хошимине ввели в июле 2021 года из-за высокой смертности, затем его несколько раз продляли.