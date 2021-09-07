Токио, 7 сентября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Смерть пациента, вакцинированного от COVID-19 препаратом Moderna из бракованной партии подтвердили в Японии. Соответствующее заявление сделала пресс-служба министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Скончался мужчина в возрасте 49 лет, у которого была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки. Вторую дозу вакцины мужчина получил 11 августа, а на следующий день умер. В настоящее время устанавливается причинно-следственная связь между смертью и вакцинацией.

Отмечается, что это уже третий случай смерти пациентов, которым была сделана прививка препаратом Moderna из бракованной партии. До этого скончались двое мужчин 38 и 30 лет, у обоих не наблюдалось никаких аллергических реакций и не было выявлено никаких хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии были обнаружены инородные вещества в новой партии вакцины Moderna, прибывшей накануне в страну. До этого инцидента минздрав страны объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna с посторонними примесями. Уточняется, что размер некоторых частиц достигал нескольких миллиметров и они реагировали на магнит. Бракованная вакцина была уже введена 170 тыс. жителям Японии.