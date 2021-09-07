Пекин, 7 сентября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Китай должен принять управляемый правительством механизм ценообразования на услуги репетиторства по предметам вне кампусов учебных заведений для учащихся на этапе обязательного образования, сообщил главный экономический планировщик страны, передает 6 сентября агентство Синьхуа.

My own photo Китайские школьники

Поскольку учреждения, предлагающие такие услуги, относятся к категории некоммерческих организаций, правительство установит базовые стандарты оплаты и плавающий диапазон как для онлайн, так и для оффлайн-классов, согласно циркуляру, выпущенному Национальной комиссией по развитию и реформам КНР.

Комиссия настоятельно призвала местные власти установить разумные стандарты ценообразования с учетом уровня местного экономического развития и доступности для семей.

Этот шаг следует за распоряжением центрального органа Китая о том, что учебные заведения за пределами кампуса должны находиться под комплексным управлением, включая более жесткое подавление неквалифицированных операций, ложной рекламы, спекуляции и ненадлежащих связей со школами.

Организации должны прекратить осуществление программ обучения за пределами кампуса, если эти программы не получили одобрения соответствующих органов власти, согласно циркуляру Министерства гражданской администрации КНР, опубликованному в прошлом месяце.

Местным властям необходимо объединиться с регулирующими органами в области образования и рынка и помочь существующим учебным центрам за пределами кампуса, которые предоставляют услуги академического репетиторства, зарегистрироваться в качестве некоммерческих учреждений, говорится в сообщении министерства.