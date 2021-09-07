Кабул, 7 сентября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Интенсивные боестолкновения продолжаются в не подчинившейся власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганской провинции Панджшер. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

По данным источника, близкого к Фронту национального сопротивления, в провинции с вечера 6 сентября и по настоящее время продолжаются интенсивные бои. Позиции бойцов сопротивления атакуют беспилотники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому многим пришлось отступить в высокогорные районы.

Столкновения продолжаются и в в районе Андараб соседней провинции Баглан. Жители региона из-за непрекращающихся с обеих сторон конфликта обстрелов были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища высоко в горах.

Лидер повстанцев Ахмад Масуд заявил, что сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается и призвал всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Позднее ополчение объявило о переходе к тактике партизанской войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видеозапись из провинции Панджшер с территории усыпальницы Ахмад Шаха Масуда (Панджшерский лев, отец лидера Панджшерского сопротивления Ахмада Масуда). Авторы съёмки заверили, что не собираются разрушать мавзолей.

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