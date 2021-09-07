Хабаровск, 7 сентября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Не допустить замалчивания и искажения реальных итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн с таким посылом выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 6 сентября на форуме «Нюрнберг на Амуре». Он участвовал в работе второго пленарного заседания «Хабаровский процесс как ключевая точка исторической памяти в условиях современных политических и информационных вызовов», отметив, что процессу предшествовала кропотливая работа по сбору доказательств вины военных Квантунской армии — немалая роль в этом принадлежит правоохранительным органам, прокурорам и следователям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Краснов

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«Проведённый в 1949 году в Хабаровске по инициативе нашей страны процесс стал первым в мире судом над военными преступниками, участвовавшими в создании и испытании на людях биологического оружия. Он продемонстрировал твёрдую позицию Советского Союза в окончательном разгроме нацизма и неотвратимости наказания виновных в совершении особо изощрённых преступлений против человечности.

Общемировое гуманитарное значение итогов трудно переоценить. Наряду с Нюрнбергским и Токийским трибуналами он лёг в основу базовых документов ООН. Несомненно, оказал воздействие на последующие запрет и ликвидацию бактериологического оружия», — сказал Игорь Краснов.

Генпрокурор отметил вклад в итоги процесса опытнейшего прокурора, также принимавшего участие в Нюрнбергском и Токийском процессах — Льва Смирнова. Именно он добился установления вины военных преступников.

«Не секрет, что спустя десятилетия есть желающие исказить историческую правду, в том числе и в отношении этих событий. Ещё в 1994 году по запросу Японской ассоциации бывших военнопленных Главной военной прокуратурой России было отказано в реабилитации осуждённых в Хабаровске преступников, а определением Верховного Суда приговор оставлен в силе. Сегодня материалы военных трибуналов приобретают особое значение», — добавил Игорь Краснов.

По словам Краснова, прокурорами продолжается установление обстоятельств вновь выявленных преступлений, совершённых в годы Великой Отечественной войны и лиц, причастных к их совершению.

Отобраны и рассекречены архивные материалы о преступлениях карательных отрядов и их пособников на оккупированных территориях. Под надзором Генеральной прокуратуры расследуются уголовные дела по фактам геноцида советских граждан.

Так, впервые в истории нашей страны в октябре 2020 года районным судом Новгородской области удовлетворено заявление прокурора о признании фактов расправы над мирными жителями и военнопленными в 1942—1943 годах около деревни Жестяная горка, аналогичное заявление прокурора недавно рассмотрено и удовлетворено Псковским областным судом в связи с обнаружением новых мест массовых захоронений жертв фашистов. Готовятся соответствующие материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей.

«Важным аспектом считаю совершенствование правового регулирования в сфере противодействия фальсификации исторических фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В этих целях в текущем году с нашим участием принят ряд законодательных новелл. Среди них нормы об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства. Ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Введена административная ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права, нормативное определение таких понятий, как «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», запрет реабилитации и пропаганды нацизма», — продолжил генеральный прокурор.

Краснов рассказал и о новых предложениях прокуратуры:

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям. Важно проработать вопрос о дополнительной правовой регламентации увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны. Положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий.

Убеждён, что все эти меры позволят не только устранить пробелы в правовом регулировании, но и будут иметь важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился к участникам форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который открылся в Хабаровске 6 сентября, отметив, что это событие имеет особое научное и практическое звучание и важно для сохранения исторической памяти.