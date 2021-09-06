Пекин, 7 сентября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. 11-й Пекинский международный кинофестиваль пройдет с 21 по 29 сентября, где будет показано около 300 фильмов, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

(сс) geralt Кинофестиваль

Гости, приглашенные на церемонию открытия и прохода по красной ковровой дорожке на озере Яньци в районе Хуайжоу, будут доставлены по пригородной железной дороге, проходящей через красивые пейзажи северо-востока Пекина.

Тем временем гости из-за рубежа будут посещать и взаимодействовать только онлайн из-за ограничений по контролю и профилактике COVID-19.

Онлайн-платформа трансляции потокового видео iQiyi также инициирует фестиваль облачных фильмов, чтобы зрители могли наслаждаться фильмами онлайн.