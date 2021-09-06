Вашингтон, 7 сентября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Жители Соединённых Штатов вскоре могут столкнуться с отказами в госпитализации с COVID-19 по причине нехватки больничных коек и перегрузки системы здравоохранения, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 6 сентября сообщил телеканал CNN.

White House Энтони Фаучи

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число госпитализаций США почти утроилось в июле и снова удвоилось в августе, что привело к исчерпанию мест в палатах интенсивной терапии.

«Мы опасно близки … к моменту, когда в некоторых округах произойдёт полная загрузка отделений, и вы окажетесь в ситуации, когда нужно будет сделать очень трудный выбор», — сказал Фаучи.

Он добавил, что будет лучше, если такой выбор сделают работники системы здравоохранения, поскольку их приоритетной задачей является недопущение распространения инфекции.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, за неделю с 30 августа по 5 сентября в США выявили больше миллиона случаев заражения коронавирусом — почти столько же, сколько на пике во время зимнего всплеска (2020/2021).