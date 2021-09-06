Суд обязал «Справедливую Россию» опровергнуть ложь о Ларисе Ушаковой
Ярославль, 7 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. 6 сентября Кировский районный суд Ярославля частично удовлетворил иск депутата Ярославской областной думы и кандидата в депутаты Госдумы России Ларисы Ушаковой к партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушакова требовала признать ложью обвинения в свой адрес, распространённые на сайте партии.
Суд обязал региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в течение 10 дней со дня вступления в силу решения суда опровергнуть не соответствующие действительности сведения. Опровержение должно быть опубликовано на партийном сайте.
Лариса Ушакова требовала от эсеров компенсацию морального вреда в размере 1 рубля. Это требование суд также удовлетворил. Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.