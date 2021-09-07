Тегеран, 7 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. 6 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 111 257, причем 583 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 583 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 111 257», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние 24 часа было выявлено 27 579 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3973 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 394 083 пациента из общего числа 5 156 986 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что 7 628 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 19 620 596 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.