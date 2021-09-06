При стрельбе в индейском поселении в Канаде погибли два человека
Саскачеван, Канада, 7 сентября, 2021, 01:18 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в одном из поселений коренных жителей Канады в провинции Саскачеван в центральной части страны, 6 сентября передал телеканал CTV.
carlos5847
Пистолет
Инцидент из-за бытовой ссоры произошел в населенном пункте Джеймс-Смит. В результате стрельбы также пострадал один мужчина.
33-летний подозреваемый в совершении преступления скрылся с происшествия на автомобиле. Его разыскивает полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа два человека погибли и еще два получили ранения в ходе перестрелки в канадском городе Торонто.