Саскачеван, Канада, 7 сентября, 2021, 01:18 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в одном из поселений коренных жителей Канады в провинции Саскачеван в центральной части страны, 6 сентября передал телеканал CTV.

carlos5847 Пистолет

Инцидент из-за бытовой ссоры произошел в населенном пункте Джеймс-Смит. В результате стрельбы также пострадал один мужчина.

33-летний подозреваемый в совершении преступления скрылся с происшествия на автомобиле. Его разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа два человека погибли и еще два получили ранения в ходе перестрелки в канадском городе Торонто.