Рим, 7 сентября, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Национальный институт статистики Италии опубликовал данные за 2020 год, в соответствии с которыми ожидаемая продолжительность жизни мужчин в некоторых из наиболее пострадавших от COVID-19 провинциях страны снизилась более чем на четыре года. Об этом 6 сентября сообщило агентство ANSA.

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В отчёте ведомства говорится, что в среднем по стране показатель снизился на 1,2 года — до 79,7 года для мужчин и до 84,4 года для женщин.

«В 2020 году распространение пандемии COVID-19 и связанное с ней увеличение риска смертности резко прервали рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении», — отметили в институте.

Больше всего пострадали северные провинции — Бергамо, Кремона и Лоди. В них ожидаемая продолжительность жизни у мужчин снизилась примерно на 4,3−4,5 года.

Напомним, Италия стала одной из первых стран в Евросоюзе, принявших на себя удар пандемии. В середине ноября 2020 года там выявляли до 40 тыс. заразившихся ежедневно. Всего в Италии выявили 4,6 млн случаев заболевания COVID-19, 129,5 тыс. человек умерли.