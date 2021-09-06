Порт-о-Пренс, 7 сентября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных землетрясением в Гаити 14 августа, выросло до 2248 человек, сообщает пресс-служба управления гражданской обороны республики.

Леонид Пашковский Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити

В предыдущих сводках ведомства сообщалось о 2207 погибших после землетрясения. По оценкам управления, различные травмы получили 12 763 человека, еще 329 до сих пор числятся пропавшими без вести. Также в Гаити разрушено более 53 тыс. зданий, еще 83 тыс. строений оказались повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Гаити приняли решение прекратить поисково-спасательные работы по поиску выживших после землетрясения. Всего в операции принимали участие более 150 человек — спасатели из республики, а также специалисты из других государств. Им удалось спасти десятки людей.