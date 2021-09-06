Вашингтон, 7 сентября, 2021, 00:17 — ИА Регнум. За неделю с 30 августа по 5 сентября в США выявили больше миллиона случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики.

Медсестра с больным COVID-19

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Таким образом, показатели заболеваемости в США почти вернулись к тем, что фиксировали во время зимнего всплеска (2020/2021). Тогда в стране каждые четыре дня выявляли миллион новых случаев.

За всё время пандемии в США выявили 40 млн заразившихся, 648,9 тыс. человек умерли.

Как следует из официальных комментариев, рост заболеваемости в первую очередь связан с неконтролируемым распространением «Дельта"-варианта SARS-CoV-2. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что вскоре американцы могут столкнуться с «нелёгким выбором при распределении коек в больницах».