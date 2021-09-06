Белград, 7 сентября, 2021, 00:14 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки подтверждено 4103 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные 6 сентября опубликовало министерство здравоохранения Сербии.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По данным министерства, от последствий COVID-19 умерло еще 19 пациентов.

Кардиолог Миланко Раконяц, работающий в Военном госпитале Карабурма в Белграде, заявил, что среди ста пациентов, которые лечатся в отделении для больных ковидом, в настоящее время находится 50% привитых. Это в основном люди со средним или тяжелым течением болезни, заявил Раконяц новостному агентству «Танюг». По словам сербского врача, в больнице лечатся и пациенты, который во второй раз болеют COVID-19.

Напомним, что новый рост заболеваемости COVID-19 в Сербии начался в начале августа. В стране распространился «Дельта"-штамм коронавируса, который быстро передается от человека к человеку.