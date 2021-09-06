Москва, 6 сентября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. 30-летний фланговый атакующий защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес пропустит ближайший матч национальной команды со сборной Мальты. Об этом 6 сентября сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

У Фернандеса было диагностировано повреждение в области коленного сустава после матча со сборной Хорватии (0:0). Защитник пропустил последний матч национальной команды со сборной Кипра (2:0).

Со сборной Мальты сборная России сыграет 7 сентября. Матч шестого тура группового этапа отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 пройдет в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Марио Фернандес принял участие в 23-х матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.