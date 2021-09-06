Приштина, Сербия, 6 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 6 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 28 носителей коронавируса.

Buyar Imer Gashi Призрен. Косово

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По официальным данным, в результате исследования 6310 образцов в крае 6 сентября было выявлено 489 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 859 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили 152 069 случаев заражения, 125 300 пациентов уже здоровы, 2658 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 28 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 25 290.