Москва, 6 сентября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Очередное повышение ЦБ ключевой ставки означает, что ситуация в экономике идёт «вразнос», считает лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Если это действительно так, то ситуация в российской экономике идёт, что называется, «вразнос». Реальная инфляция, особенно продуктовая, бьёт все рекорды. Вместо того, чтобы ее обуздать, власть ставит жирный крест на развитии отечественного производства, делает все более обременительными кредиты для населения, а ипотеку неподъемной», — отметил Зюганов.

Парламентарий настаивает на том, что для преодоления кризиса надо не ключевую ставку поднимать, а стимулировать реальный сектор экономики с помощью «длинных» целевых и дешевых кредитов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ весной 2021 года начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%. Сейчас она составляет 6,5%, на прошлом заседании в июле ЦБ повысил ее сразу на один процентный пункт. Эксперты прогнозируют рост ставки до 7% после заседания совета директоров ЦБ 10 сентября.