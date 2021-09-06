Скопье, 6 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В Северной Македонии 6 сентября в результате исследования 2558 образцов выявили 199 новых носителей коронавируса. 556 пациентов в стране выздоровели. За день умерли 32 носителя вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона человек умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Tamara Saveska Тетово. Северная Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 180 243 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6097. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю. С начала пандемии 159 365 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходит 14 781 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.