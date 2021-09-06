Афины , 6 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Греции люди с ослабленным иммунитетом могут записываться на прием онлайн для получения третьей дозы вакцины против коронавируса со вторника, 14 сентября. Об заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус 6 сентября во время брифинга.

Флаг Греции

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Это касается примерно 285 000 человек, отметил чиновник, все эти люди 13 сентября получат текстовое сообщение, напоминающее им об этом факте.

К вечеру 6 сентября в Греции выявлено еще 1765 новых случаев заражения коронавирусом.

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