Афины , 6 сентября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Греция подтвердила 1765 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила в понедельник, 6 сентября, Национальная организация общественного здравоохранения. Сутками ранее сообщалось про 1291 новый случай.

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 601 716 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 47 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 13 933.

В общей сложности 379 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 82,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 184 ковид-пациента были госпитализированы за последние 24 часа.