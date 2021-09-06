Афины , 6 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Пандемия все еще распространяется по планете и, как ожидается, не утихнет в ближайшие месяцы, заявил представитель правительства Греции Яннис Эконому на брифинге 6 сентября.

Xinhuanet.com Греция

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«У правительства есть двойная цель: защита общественного здоровья и постепенное восстановление всех форм общественной жизни, — говорит Эконому. — Очевидно, что эти две цели взаимозависимы. Без прекращения пандемии восстановление жизни во всей ее полноте невозможно. Подавляющее большинство общества осознало, что цель вернуть нашу жизнь нелегка».

Он подчеркнул важность вакцинации и выразил мнение, что принятые в стране меры соответствуют мерам, принятым в остальном мире, при полном соблюдении национального и международного права в области прав человека. «Мы никоим образом не затрагиваем внутреннюю суть частной жизни, но в отношении общественной жизни каждый из нас принимает решения с учетом их последствий, которые известны заранее», — отметил Эконому.

По мере осуществления этих мер неизбежно возникали некоторые сбои, и уже разрабатываются меры по их устранению. «Среди прочего, была принята поправка, облегчающая немедленный набор персонала скорой медицинской помощи, чтобы заполнить пробелы, возникающие в результате отстранения от обязанностей тех, кто настаивает на том, чтобы не делать прививку», — сказал Эконому.

Представитель правительства подчеркнул: «Я хочу еще раз уточнить: никаких карательных намерений по отношению к кому бы то ни было нет. Именно поэтому в ближайшее время, с завтрашнего дня, будет введена новая поправка, которая позволит тем, кто прошел вакцинацию, вернуться на работу на следующий день после первой дозы, а не через 14 дней после завершения вакцинации».