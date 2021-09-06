Донецк, 6 сентября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Единое экономическое пространство решили создать ДНР и ЛНР, сообщает 6 сентября Донецкое агентство новостей.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Как сказано в опубликованном 6 сентября заявлении глав ДНР и ЛНР— Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, республики завершают работу по синхронизации законодательства для создания единого экономического и таможенного пространства.

В документе говорится, что единое экономическое и таможенное пространство «снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между» ДНР и ЛНР и «станет залогом ускорения их развития».

«Мы всегда держались вместе, вместе преодолевали все препятствия, и практика показывает, что общими усилиями мы можем наиболее эффективно реализовывать наши цели, — заявили лидеры республик. — Вместе мы — сила».