Москва, 6 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Люди в России рано умирают из-за низкого уровня жизни, необходимо срочно принимать меры по сбережению народа, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

ИА REGNUM Госдума и экономика

«Люди в России рано умирают из-за низкого уровня жизни, вызванного либерально-олигархическим характером российской экономики. Из-за грошовых зарплат и пенсий, дрянной еды, постоянных стрессов и ощущения бесперспективности жизни. Из-за плохой экологии. А также из-за низкого качества здравоохранения, уничтоженного чиновниками за годы так называемой оптимизации», — отметил Журавлёв в Facebook.

Необходимо принимать экстренные меры по спасению, сбережению и развитию народа России, в первую очередь — русского народа, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокий уровень смертности трудоспособных граждан страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, из указанного количества 80% — это мужская часть населения.