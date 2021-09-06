Москва, 6 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Порядка 39 млн жителей России полностью привиты от коронавируса, 46 млн — привиты одним компонентом, сообщила 6 сентября журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первичный осмотр терапевта в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

Голикова «46 млн получили прививку первым компонентом и почти 39 млн — двумя компонентами».

Напомним, три дня назад, 3 сентября, Голикова приводила данные, согласно которым 45,4 млн жителей России вакцинировались первым компонентом прививки от COVID-19 и 38,5 млн — полностью вакцинированы.