Иерусалим, , 20:34 — REGNUM Крупная израильская газета Jerusalem Post представила собственный рейтинг 50 самых влиятельных евреев за 2021 год.

«Многие люди влияют на мир, в котором мы живем, и на нашу повседневную жизнь, — говорится в анонсе, предваряющем рейтинг. — В этом году мы стремились составить список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделяя при этом людей из всех слоев общества — правительства, искусства, медицины, литературы и науки».

На первом месте — люди, изменившие политический ландшафт Израиля в 2021 году, ставший премьер-министром Нафтали Беннет и оппозиционер Яир Лапид. На втором — госсекретарь США Энтони Блинкен. На третьем — директор американского Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Рошель Валенски, представленная как выдающийся борец с коронавирусом. Кстати, за ней следует глава компании Pfizer Альберт Бурла. Из предыдущей американской администрации в список вошел Джаред Кушнер (21 место), а на 25-м оказался Роман Абрамович.