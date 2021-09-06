Москва, 6 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Сотрудники одного из экологических движений разработали сервис экотакси. Отныне москвичи и жители ряда городов Подмосковья могут заказать услугу по вывозу мусора на пункты приема вторсырья.

Tomsk.gov.ru Чемпионат по спортивному сбору мусора в Томске

Общественники постарались облегчить жизнь гражданам, исповедующим ответственное потребление. Теперь все желающие могут приобрести абонемент, и в зависимости от выбранного тарифа, от трех до двенадцати раз воспользоваться услугами специальных курьеров. А за дополнительную плату, мусор заберут прямо из квартиры и даже сортируют вторсырье.

Ранее Подмосковный губернатор Андрей Воробьев оценил, как крайне удачную инициативу областного министерства ЖКХ по вовлечению школьников в раздельный сбор мусора.

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