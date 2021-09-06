Москва, 6 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. ЛГБТ-идеология и феминизм могут становиться причиной массовых убийств. Об этом 6 сентября заявил корреспонденту общественный деятель, лидер движения «Славянская Гвардия» Владимир Рогов.

fsHH ЛГБТ

Напомним, в г. Полтава на Украине девушка 19 лет пыталась расстрелять из арбалета учителей в школе №11. По одной из версий, девушка принадлежит к ЛГБТ-движению, и её поступок был вызван активным неприятием ее ориентации.

«Под воздействием ЛГБТ-пропаганды происходит деформация личности», — считает Рогов.

«Мы видим, что ЛГБТ-идеология, феминизм способны порождать агрессию и становиться причиной убийств, которые очень напоминают шутинги из т.н."культуры Колумбайна», — считает эксперт (массовые расстрелы в школах, термин произошёл от названия школы в США, в которой 20 апрлея 1999 г. произошел один из наиболее кровопролитных инцидентов подобного толка — ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, девушка задержана полицией, её проверяют на состояние алкогольного и наркотического опьянения. По ее словам, арбалет был приобретён ею в магазине. Мотивы своего поступка она объяснить не может. Пострадавшие госпитализированы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины. Девушке грозит до 15 лет заключения.