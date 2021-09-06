Варшава, 6 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Около 3,5 тысяч попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы было зафиксировано в августе. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик в эфире телеканала TVP Info.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Количество попыток нелегалов проникнуть в Польшу через территорию Белоруссии выросла в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Мы уверены, что таким образом Александр Лукашенко проверяет нас на прочность. Но мы ввели режим чрезвычайного положения и действуем активнее. Границу сейчас охраняют и пограничники, и военные, и служащие в МВД», — заявил Вонсик.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.