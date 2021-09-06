Москва, 6 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Сварка последней трубы «Северного потока — 2» завершена, сообщили 6 сентября в компании Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

Компания-оператор проинформировала, что 6 сентября проведена сварка последней трубы второй нитки СП-2 — трубоукладчик «Фортуна» завершил работы. Теперь трубу №200 858 погрузят на дно Балтийского моря в территориальных водах Германии.

Затем будет проведена стыковка германской секции газопровода с той, которая идёт из вод Дании. Следующий этап — это пусконаладочные работы по второй нитке СП-2. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2021 г.