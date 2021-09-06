Москва, 6 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В России будущее за комбинированными формами занятости, которые совмещают в себе как традиционный, так и удаленный форматы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ около трети IT-специалистов не видят смысла в работе из офиса. По словам эксперта, не стоит ожидать, что в течение ближайших нескольких лет большинство российских IT-специалистов перейдут на удаленный режим занятости.

Павел Редин ИА Красная Весна Удаленная работа

«Эксперты по анализу больших данных, по программированию и веб-разработке, по разработке мобильных приложений и некоторых других специальностей больше адаптированы к удалёнке, но не все специалисты могут работать удаленно, — сказала Мирзабалаева. — Этому мешают необходимость технического оснащения рабочего места (не всегда дома можно все организовать), риски утечки конфиденциальной информации, необходимость обеспечения непрерывности бизнес-процессов, постоянного контакта с сотрудниками и руководителями при выполнении рабочих задач, нехватка лицензированного программного обеспечения для установки на домашних компьютерах и ноутбуках и другие факторы».

По ее словам, важно активно разрабатывать нормативные документы, формировать новые механизмы для мотивации сотрудников и инструменты контроля и оценки результативности их труда.

«Эти и другие проблемы тоже тормозят внедрение удалёнки, — сказала Мирзабалаева. — Будущее за комбинированными формами работы. Постоянная удалёнка тоже вредна — общение и просто физические ежедневные нагрузки просто необходимы. В условиях удалёнки сотрудники разобщены и не могут коллективно отстаивать свои интересы. Молодые специалисты могут наработать навыки у профессионалов в офисе, и в данном случае личное общение трудно заменить виртуальным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ будет очень сложно преодолеть дефицит IT-специалистов.