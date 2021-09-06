Москва, 6 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,34%, отступая до $72,36 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть

«В свете выходного дня в США активность трейдеров на рынке нефти относительно невысока. На цены давят негативные данные по деловой активности в Китае, вышедшие в пятницу, опасения развития пандемии, а также решение Саудовской Аравии снизить цены по контрактам с потребителями из Азии.

Также негативно сказывается информация о том, что минэнерго США начинает поставки нефтепереработчикам из своих стратегических запасов для компенсации перебоев с поставками.

Впрочем, значительных распродаж в связи с этим не наблюдается, мягкая позиция ФРС и рост заработной платы в США свидетельствуют в пользу сохранения высокой долларовой инфляции, что повышает спрос на нефть как на защитный актив.

К тому же сезон ураганов в Мексиканском заливе только начался, и вслед за «Идой» могут прийти другие ураганы.

Вероятно, сегодня значимых движений на рынке нефти не произойдет, если только не случится чего-то выходящего из ряда вон», — считает эксперт.

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