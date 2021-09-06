Москва, 6 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,31%, поднимаясь до 72,95 рубля. Евро прибавляет 0,16% торгуясь на уровне 86,53 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

sm-ekb2005 Рубли

«Вышедшие 3 сентября данные по рынку труда США показали существенно меньшее, чем ожидалось, количество вновь созданных рабочих мест. Предполагается, что это стало следствием распространения нового штамма коронавируса «Дельта», существенно повлиявшее на спрос в сфере услуг.

Данный фактор видимо еще долго будет довлеть над заокеанским рынком труда, поскольку препараты для ревакцинации, настроенные на данный штамм, начнут поступать на рынок не ранее октября.

В свете ухудшения ситуации с рабочими местами инвесторы меньше опасаются скорого сворачивания программы выкупа облигаций в США, что поддерживает интерес к риску и в целом благоприятно для валют развивающихся рынков.

Но рубль слабеет, отыгрывая высокие инфляционные ожидания, связанные с выплатами пенсионерам и военным.

В США сегодня торги не проводятся в связи с празднованием Дня труда, важной статистики также публиковать не планируют. Это предполагает вялую динамику торгов во второй половине дня. Вероятно, рубль останется вблизи текущих значений.

Зато на текущей неделе ожидается заседание Евроцентробанка и заседание ЦБ РФ. Рынок ожидает, что ключевая ставка в ЕС останется без изменений, а вот российский регулятор, скорее всего, повысит свою ставку на 0,25 п.п., до 6,75%. Это окажет поддержку котировкам российской валюты», — считает эксперт.

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